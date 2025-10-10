У Кривому Розі російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі

Росіяни атакували Кривий Ріг ракетним озброєнням, в результаті чого влучили у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

"Всю ніч країна-терорист атакувала Україну БпЛА, балістичними та крилатими ракетами. Вночі в області було збито 60 ворожих БпЛА.

У Кривому Розі внаслідок влучання крилатої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Попередньо один постраждалий, не тяжкий, акубаротравма", – зазначив він.

При цьому Вілкул уточнив, що усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи міста працюють.

"Електрика є, але ситуація з енергетикою може бути складною – енергетична структура взаємопов'язана і пошкодження в одних регіонах можуть впливати на інші. Тримайте вдома запас води, заряджені гаджети і павербанки. Всі Пункти незламності у місті працюють", – додав він.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.