Попри блекаути, поїзди майже не вибилися з графіка – УЗ

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.

Про це у Телеграм повідомляє "Укрзалізниця" .

"Ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно — зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс", – говориться у повідомленні.

Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди №722 Київ — Харків та №712 Київ — Краматорськ.

Також затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.

Щодо рейсів Київ Сіті Експрес, УЗ повідомляє, що поїзди курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт: від станції Почайна до Райдужної та зворотно

"Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї", – говориться у повідомленні.

Є складнощі з рухом у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.

"Попри важку ніч і проблеми з електропостачанням у місті — Київська кільцева електричка курсуватиме за планом", – повідомляє УЗ.

Загалом, можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні. Про це йдеться у повідомленнях КМДА, розподільників електроенергії у регіонах.