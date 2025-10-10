Знеструмлення фіксують у девʼяти областях – Зеленський
Getty Images
Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.
При цьому, є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.
"Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина", – додав Зеленський.
В "Укренерго" уточнили, що у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення світла.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.