Масований обстріл: частина Києва без світла, у регіонах вводять аварійні відключення

В Україні аварійні відключення світла після масштабного обстрілу росіян

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Про це йдеться у повідомленнях КМДА, розподільників електроенергії у регіонах.

Масована атака почалась ввечері 9 жовтня та тривала майже усю ніч.

Під масованим ударом опинився Київ, внаслідок чого у столиці повідомляли про можливі перебої зі світлом.

О 2:44 ночі 10 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що російські окупаційні війська атакують українську енергетичну інфраструктуру.

Пізніше мер Києва Кличко повідомив, що станом на 04:00 10 жовтня частина Києва залишилась без світла та частково без водопостачання, зокрема весь лівий берег столиці.

Пізніше Кличко додав, що ситуація зі світлом "складна".

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання… Всі необхідні служби залучені до її подолання", – казав Кличко.

На ранок 10 жовтня аварійні відключення почали запроваджувати по всій території країни.

Зокрема це торкнулось Полтавської області. Очільник полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв, що у області ввели графіки стабілізаційних відключень (ГАВ).

"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", – повідомляв Когут.

Про аварійні відключення також повідомили у Сумській області. У Сумській міськраді повідомили, що у регіоні діють спеціальний графік аварійних відключень.

Це комплекс заходів, спрямований на розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-110 кв, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кв.

"Наразі аварійні графіки застосовані для 10 черг споживачів. Тривалість відключень неможливо спрогнозувати", – сказав очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

На Черкащині ворог поцілив у енергетичну інфраструктуру, зокрема перекритий рух Канівською ГЕС.

У Кіровоградській області після обстрілу відбулось відключення водонасосної станції ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську. Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі.

У Запоріжжі під час обстрілу перекривали рух греблею ДніпроГЕС. У області були проблеми із газопостачанням, однак на ранок 10 жовтня тиск у мережі вдалось стабілізувати.

На Одещині фіксували відключення у Чорноморську, одна на ранок 10 жовтня постачання електроенергії відновили.

Доповнюється…