Серйозні пошкодження: росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК
Фото: Getty Images. Ілюстративне фото
Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК уточнили, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.
Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.