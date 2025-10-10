Серйозні пошкодження: росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.