Постачання води у Києві та на Кіровоградщині відновлять протягом дня – Свириденко

Постачання води у Києві та на Кіровоградщині відновлять протягом дня

У місті Києві та у Кіровоградській області планують відновити водопостачання до кінця дня.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко

"У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що у Києві вже заживлена критична інфраструктура і пообіцяла, що за кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації.

"Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області — наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та Укренерго.

На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок", – додала Свириденко.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.