Постачання води у Києві та на Кіровоградщині відновлять протягом дня – Свириденко
У місті Києві та у Кіровоградській області планують відновити водопостачання до кінця дня.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко
"У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня", – зазначила Свириденко.
Вона додала, що у Києві вже заживлена критична інфраструктура і пообіцяла, що за кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації.
"Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області — наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та Укренерго.
На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок", – додала Свириденко.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.
Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.
Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.