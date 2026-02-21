Українська правда
Руйнування значні: РФ знову атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Альона Кириченко — 21 лютого, 10:55
Ілюстративне фото
Getty Images

Ворог вночі проти 21 лютого знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

ДТЕК заявляв, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

20 лютого в Одесі заживили критичну інфраструктуру після обстрілів та повернули світло для 30 500 родин.

