Руйнування значні: РФ знову атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Ворог вночі проти 21 лютого знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

ДТЕК заявляв, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

20 лютого в Одесі заживили критичну інфраструктуру після обстрілів та повернули світло для 30 500 родин.