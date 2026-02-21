Руйнування значні: РФ знову атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Ілюстративне фото
Getty Images
Ворог вночі проти 21 лютого знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Йдеться, що руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо:
Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.
ДТЕК заявляв, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
20 лютого в Одесі заживили критичну інфраструктуру після обстрілів та повернули світло для 30 500 родин.