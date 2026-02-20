ОВА готують регіональні плани енергостійкості: ключові елементи
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила обласним військовим адміністраціям і профільним відомствам розробити регіональні плани енергетичної стійкості.
Про це вона повідомила за результатами наради щодо реалізації плану енергетичної стійкості областей 20 лютого.
"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - зазначила Свириденко.
Ключові елементи плану енергетичної стійкості областей:
- Захист об'єктів критичної інфраструктури.
- Розвиток розподіленої генерації.
- Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури.
- Розподілена теплова генерація.
Як повідомила Свириденко, вона доручила ОВА розробити та подати регіональні плани енергетичної стійкості спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, "Укренерго" та іншими відповідальними структурами.
Кожна область має:
- визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;
- скласти покроковий план зі строками його виконання до початку опалювального сезону;
- визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;
- визначити необхідні ресурси для реалізації плану.
Нагадаємо:
Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.
28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.