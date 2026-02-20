Українська правда
ОВА готують регіональні плани енергостійкості: ключові елементи

Віктор Волокіта — 20 лютого, 17:20
Ілюстративне фото
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила обласним військовим адміністраціям і профільним відомствам розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

Про це вона повідомила за результатами наради щодо реалізації плану енергетичної стійкості областей 20 лютого.

"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - зазначила Свириденко.

Ключові елементи плану енергетичної стійкості областей:

  1. Захист об'єктів критичної інфраструктури.
  2. Розвиток розподіленої генерації.
  3. Альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури.
  4. Розподілена теплова генерація.

Як повідомила Свириденко, вона доручила ОВА розробити та подати регіональні плани енергетичної стійкості спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, "Укренерго" та іншими відповідальними структурами.

Кожна область має:

  • визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;
  • скласти покроковий план зі строками його виконання до початку опалювального сезону;
  • визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;
  • визначити необхідні ресурси для реалізації плану.

Нагадаємо:

Уряд запускає єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

