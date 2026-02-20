Іспанія виділила 200 мільйонів євро на модернізацію енергетики та інфраструктури України

Іспанський офіс з питань відбудови України виділяє додаткові 200 мільйонів євро на модернізацію українських енергетичних та інфраструктурних систем.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі з головою офісу Кларою Гусман Сапатер.

Перша заступниця міністра Альона Шкрум зазначила, що загальний внесок Іспанії вже перевищує 845 мільйонів євро, а додаткові 200 мільйонів допоможуть реалізувати пріоритетні проєкти та забезпечити максимальний соціальний ефект для українських громад.

Основна мета зустрічі – запуск роботи офісу, який працюватиме за принципом "єдиного вікна" для іспанських компаній, спрощуючи доступ до грантів, пільгових кредитів і технічної допомоги для участі у відбудові України.

Міністерство запропонувало іспанським партнерам інвестувати у готові проєкти в енергетиці та логістиці за участю приватного сектору.

У Мінрозвитку наголосили, що ключове завдання Іспанського офісу – координувати ресурси для відбудови, сприяти реформам і модернізації України та залучати іспанський бізнес до цих процесів.

