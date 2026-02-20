Українська правда
Альона Кириченко — 20 лютого, 12:30
Падіння ворожого БпЛА призвело до пожежі на підприємстві у Полтавській області
Вночі проти 20 лютого під час чергової ворожої атаки зафіксовано падіння БПлА на території одного з підприємств Миргородського району Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок влучання виникла пожежа. За інформацією ДСНС, ліквідація наслідків триває.

На щастя, обійшлося без постраждалих, зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо:

Російські загарбники у ніч з 19 на 20 лютого атакували газову інфраструктуру у Полтавській області.

