Шмигаль назвав об'єми газу, які вже законтрактувала Україна

Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" домовився про зкупівлю ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у польської компанії Orlen.

За його словами, 29 квітня уряд ухвалює рішення, що прискорить вітчизняний газовидобуток.

Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери буде максимально спрощено процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України.

Шмигаль нагадав, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Втрати - майже 50% від всього видобутку.

"Працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема шляхом імпорту", - запевнив прем’єр-міністр.

Нагадаємо:

Україна залучила від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 270 млн євро під державні гарантії на закупівлю газу, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.

Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.