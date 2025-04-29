Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина

Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о закупке еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) у польской компании Orlen.

По его словам, 29 апреля правительство принимает решение, которое ускорит отечественную газодобычу.

Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы будут максимально упрощены процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.

Шмыгаль напомнил, что этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Потери - почти 50% от всей добычи.

"Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности путем импорта", - заверил премьер-министр.

Напомним:

Украина привлекла от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 270 млн евро под государственные гарантии на закупку газа, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро.

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшения добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.

Группа "Нафтогаз" начала подготовку к отопительному сезону 2025/2026: закупает газ и модернизирует энергогенерацию.