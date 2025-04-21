"Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими: що планують зробити

Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Так, у межах цього процесу, від початку року було законтрактовано 1,5 млрд кубометрів газу: 800 млн кубометрів було терміново імпортовано на початку року, надійдуть ще 400 млн кубометрів. Ще 300 млн кубометрів СПГ компанія закупила у польської групи ORLEN.

Крім того, група залучила від ЄБРР 430 млн євро, які спрямують на закупівлю 1 млрд кубометрів природного газу. Паралельно йдуть перемовини з урядом і міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення мільярда євро для закупівлі ще 2 млрд кубометрів газу.

Також, компанією було забезпечено додаткові 177 МВт резервної генерації для понад 500 тисяч українців і вже цього року вона працюватиме для потреб енергосистеми.

Нагадаємо:

Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.