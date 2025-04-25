У 2025 році різко збільшиться імпорт газу – НБУ

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.

Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ.

"Атаки рф спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу. На прогнозному горизонті видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки – як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств", – йдеться у повідомленні.

За прогнозами НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2.9 млрд дол, надалі потреба в його закупівлях зменшиться до близько 1.1 млрд дол у 2026 році та близько 0.4 млрд дол. у 2027 році.

Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів, однак зростання імпорту може також підняти ціну тарифу для населення.

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