Україна зможе імпортувати великі обсяги газу за допомогою ЄБРР

Україна залучила від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 270 млн євро під державні гарантії на закупівлю газу, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який 25 квітня разом із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали відповідний договір, що посилить енергетичну стійкість України.

"Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.

Він також додав, що після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій.

У державному секторі Україна та ЄБРР спільно реалізують 12 проєктів, у тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.

Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.