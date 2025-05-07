"Укргазвидобування" встановило рекорд з буріння

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, встановили новий рекорд із проходки – 107 136 метрів за перший квартал 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що цей показник майже вдвічі вищий, ніж за аналогічний період торік, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у третьому кварталі 2024 року (102 866 м).

Як повідомляє пресслужба, найрезультативнішим місяцем став березень — 41 229 метрів проходки, що на 6 929 м більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Станом на початок квітня група "Нафтогаз" відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Упродовж 2024 року Група "Нафтогаз" отримала чистий консолідований прибуток у 38 млрд грн, що на 15 млрд грн, або 64% більше, ніж роком раніше. Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн – майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.