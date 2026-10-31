Суд зобов’язав "Чернівцігаз Збут" сплатити "Нафтогазу" понад мільярд

Господарський суд Чернівецької області зобов'язав ТОВ "Чернівцігаз Збут" сплатити ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 1,18 млрд грн боргу і штрафних санкцій за постачання газу.

Про це свідчить рішення суду.

У вересні 2021 року компанії уклали рамковий договір купівлі-продажу природного газу. Він діяв з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. За договором "Нафтогаз Трейдинг" мав поставити 221,7 млн куб. м газу за ціною 7420 грн за тисячу кубометрів.

"Нафтогаз Трейдинг" поставив газ у повному обсязі, однак "Чернівцігаз Збут" розрахувався лише частково. Постачальник звернувся до суду, вимагаючи стягнути борг, пеню, штраф, інфляційні втрати та 3% річних.

"Чернівцігаз Збут" заперечував проти позову. Компанія, зокрема, стверджувала, що газ був неналежної якості, а на виконання зобов'язань вплинули форс-мажорні обставини. Також відповідач просив зменшити штрафні санкції.

Суд відхилив більшість заперечень. Зокрема, він зазначив, що компанія не надала сертифіката про наявність форс-мажору. Лист Торгово-промислової палати про військову агресію Росії суд оцінив як загальне повідомлення, яке саме по собі не доводить зв'язку між форс-мажором і невиконанням конкретного зобов'язання.

В результаті суд постановив стягнути з "Чернівцігаз Збут":

516,09 млн грн основного боргу;

213,14 млн грн пені;

106,5 млн грн штрафу;

277,58 млн грн інфляційних втрат;

68,37 млн грн річних.

"Нафтогаз Трейдинг" постачає природний газ в Україні та є дочірньою компанією групи "Нафтогаз".

Власник ТОВ "Чернівцігаз Збут"- Сергій Григоренко, директор – Андрій Макеєв. Компанія входила до складу "Регіональної газової компанії" (РГК) українського мільярдера Дмитра Фірташа, який наразі перебуває в Австрії.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернівецької області стягнув 386,46 млн грн боргу у "Чернівцігаз Збут" на користь "Нафтогаз Україна" за поставлений природний газ.