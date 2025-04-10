В "Нафтогазі" повідомили, який обсяг видобутку відновили після ворожих атак

Група "Нафтогаз" вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак під час брифінгу в Міністерстві енергетики.

"Цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення. За перші три місяці поточного року ворог завдав понад 8 ракетно-дронових атак по об'єктам Групи. Це більше ніж 100 влучань", — зазначив Роман Чумак.

Він повідомив, що в кризовій ситуації група забезпечила терміновий імпорт газу, що дозволило гарантувати тепло в оселях українців.

"Ми забезпечили терміновий імпорт природного газу протягом першого кварталу, збалансували потреби, і жоден українець не відчув дефіциту газу або дефіциту тепла», — розповів очільник Нафтогазу.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" починає підготовку до наступної зими з грантом від Норвегії в 140 млн євро та позикою ЄБРР на 270 млн євро.