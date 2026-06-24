Колишнього посадовця "Укргазвидобування" викрили на розтраті понад 62 мільйонів

Поліція Києва викрила колишнього посадовця "Укргазвидобування" у розтраті державних коштів – понад 62 мільйонів гривень – під час закупівлі дизельного пального.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції міста Києва.

Під час досудового розслідування встановили колишній директор з комерційних питань "Укргазвидобування" під час закупівлі дизельного пального для компанії погодив придбання пального за цінами, значно вищими за ринкові. Загалом він закупив 3,75 тис. тонн дизелю на понад 202 млн грн.

Слідчі кажуть, що вивчили документи закупівлі, рух коштів та провели експертизи. Їхні висновки свідчать про необґрунтоване завищення вартості дизельного пального, що й призвело до багатомільйонних збитків.

За висновками експертиз, через переплату держава зазнала збитків на понад 62 млн грн.

На підставі зібраних доказів правоохоронці оголосили фігуранту підозру у розтраті майна через зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Наразі підозрюваного затримали. Слідчі також звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Костянтинівської міської ради – через його недбалість з бюджету переплатили 14 мільйонів гривень за матеріали для облаштування оборонних рубежів на Донеччині.