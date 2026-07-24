Експосадовиця "Укргазвидобування" відшкодувала мільйон гривень збитків

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці однієї зі служб АТ "Укргазвидобування" за фактом службової недбалості під час закупівлі, до суду вона вже компенсувала майже мільйон гривень збитків, завданих компанії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці однієї зі служб АТ "Укргазвидобування" за фактом службової недбалості під час закупівлі кам'яної солі для виробничих потреб підприємства", – говориться у повідомленні.

У серпні 2024 року АТ "Укргазвидобування" уклало з приватним товариством договір на постачання кам'яної солі. Обвинувачена, яка відповідала за організацію матеріально-технічного забезпечення, укладення договорів та контроль за цінами, не забезпечила перевірку економічної обґрунтованості ціни договору.

Унаслідок цього підприємство придбало кам'яну сіль за завищеною ціною. Відповідно до висновків судових експертиз, АТ "Укргазвидобування" завдано майнової шкоди на суму понад 947 тис. гривень.

Дії експосадовиці кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. У ході досудового розслідування обвинувачена визнала вину та в повному обсязі відшкодувала завдані збитки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо:

Поліція Києва викрила колишнього посадовця "Укргазвидобування" у розтраті державних коштів – понад 62 мільйонів гривень – під час закупівлі дизельного пального.