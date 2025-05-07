"Укргаздобыча" установила рекорд по бурению

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, установили новый рекорд по проходке - 107 136 метров за первый квартал 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что этот показатель почти вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает предыдущий квартальный максимум, зафиксированный в третьем квартале 2024 года (102 866 м).

Как сообщает пресс-служба,самым результативным месяцем стал март - 41 229 метров проходки, что на 6 929 м больше планового показателя (34 300 м). Таким образом, был превзойден и месячный рекорд, установленный в апреле 2024 года (40 059 м).

Напомним:

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

По состоянию на начало апреля группа "Нафтогаз" восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за вражеских атак в феврале.

В течение 2024 года Группа "Нафтогаз" получила чистую консолидированную прибыль в 38 млрд грн, что на 15 млрд грн, или 64% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в прибыль обеспечило АО "Укргаздобыча", которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн - почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом.