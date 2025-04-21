"Нафтогаз" втратив 50% видобутку газу через російські атаки: відновив більше половини

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Про це повідомила група "Нафтогаз".

"Нафтогаз", щоб втримати опалювальний сезон та компенсувати втрати, терміново імпортував 800 млн куб. м газу, збалансував систему та розпочав відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Команда "Укргазвидобування" забезпечила відновлення об’єктів, залучила додаткове обладнання та вже у березні відновила понад половину обсягів видобутку, втрачених внаслідок атаки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на початок квітня група "Нафтогаз" відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

"Нафтогаз" починає підготовку до наступної зими з грантом від Норвегії в 140 млн євро та позикою ЄБРР на 270 млн євро.