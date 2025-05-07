Доходи Росії від нафти і газу впали на 12% у квітні

Доходи Росії від продажу нафти та газу зменшились на 12% у квітні порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів Росії.

Відповідно до даних відомства, доходи від нафти та газу у квітні склали 1,09 трлн рублів (13,49 млрд дол), що менше за 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи більше за 1,08 трлн рублів у березні 2025 року.

Зниження доходів сталося через різке падіння ціни на нафту. У першій чверті року доходи від нафти та газу знизились на 10,3% порівняно з минулим роком, досягнувши 3,73 трлн рублів. Росія спостерігає постійне падіння ціни на нафту, що ускладнює її здатність фінансувати військові витрати в Україні.

Міністерство фінансів Росії у квітні знизило прогнози по доходах від нафти та газу на поточний рік з 10,94 трлн рублів до 8,32 трлн рублів через падіння ціни на нафту.

Нагадаємо:

Росія може переглянути ключовий підхід до формування бюджету, зменшивши базовий рівень цін на нафту у своєму "бюджетному правилі" з 60 до 50 дол за барель.

Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.

Через падіння цін нафти, у РФ різко зріс дефіцит бюджету, що змусило уряд країни переглянути фінансові показники.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.