Доходы России от нефти и газа упали на 12% в апреле

Доходы России от продажи нефти и газа уменьшились на 12% в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство финансов России.

Согласно данным ведомства, доходы от нефти и газа в апреле составили 1,09 трлн рублей (13,49 млрд долл), что меньше 1,23 трлн рублей в апреле 2024 года, но чуть больше 1,08 трлн рублей в марте 2025 года.

Снижение доходов произошло из-за резкого падения цены на нефть. В первой четверти года доходы от нефти и газа снизились на 10,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,73 трлн рублей. Россия наблюдает постоянное падение цены на нефть, что затрудняет ее способность финансировать военные расходы в Украине.

Министерство финансов России в апреле снизило прогнозы по доходам от нефти и газа на текущий год с 10,94 трлн рублей до 8,32 трлн рублей из-за падения цены на нефть.

Напомним:

Россия может пересмотреть ключевой подход к формированию бюджета, уменьшив базовый уровень цен на нефть в своем "бюджетном правиле" с 60 до 50 долл за баррель.

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель - это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

Из-за падения цен на нефть, в РФ резко вырос дефицит бюджета, что заставило правительство страны пересмотреть финансовые показатели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине.