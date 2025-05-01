Більше було тільки у пандемію: У Росії вдвічі зріс дефіцит на тлі падіння цін нафти

Через падіння цін нафти, у РФ різко зріс дефіцит бюджету, що змусило уряд країни переглянути фінансові показники.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Дефіцит бюджету РФ за рік зросте більш ніж утричі - з 1,2 до 3,8 трлн рублів, або з 0,5 до 1,7% ВВП.

Також доходи різко скоротяться - з 40,3 до 38,5 трлн руб., видатки зростуть - з 41,5 до 42,3 трлн руб. В абсолютному значенні більше було тільки в пандемію (4,1 трильйона).

Як повідомляє видання, падіння цін на нафту в поєднанні з міцнішим рублем (курс долара знижено з 96,5 до 94,3 руб за долар у середньому за рік) - зменшить нафтогазові доходи бюджету на 2,6 трлн руб. Замість 10,9 трлн руб. вони тепер заплановані в розмірі 8,3 трильйона.

Новий розмір нафтогазових доходів нижчий за базові 9,1 трлн руб. Відповідно до бюджетного правила, у такому разі різниця покривається з Фонду національного добробуту РФ (ФНБ). Колишній бюджет закладав доходи на 1,8 трлн руб. вище за базовий рівень.

Нагадаємо:

З кінця минулого року річне зростання економіки РФ впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа.