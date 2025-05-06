Москва готується до тривалого падіння цін на нафту: може змінити бюджетне правило

Росія може переглянути ключовий підхід до формування бюджету, зменшивши базовий рівень цін на нафту у своєму "бюджетному правилі" з 60 до 50 дол за барель.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що таке рішення обговорюється на тлі затяжного падіння нафтових доходів і високих витрат на війну проти України.

Згідно з нинішніми правилами, російський уряд направляє надлишкові доходи від продажу нафти у Фонд національного добробуту, якщо вартість нафти перевищує 60 дол за барель. Але ціна російської нафти вже тривалий час нижча, тож міністерство фінансів активно витрачає резерви.

Фонд добробуту суттєво скоротився з 8,4 трлн рублів (105 млрд дол) на початку 2022 року до 3,3 трлн рублів (41 млрд дол) у квітні цього року.

Уряд Росії не очікує швидкого зростання світових цін на нафту. Це змушує Москву шукати інші способи наповнення бюджету, оскільки доходи від енергоресурсів забезпечують близько 30% державних прибутків.

На тлі цього фінансового тиску Росія підтримала рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти в червні, сподіваючись компенсувати менші прибутки більшими обсягами продажів. У червні країна зможе видобувати до 9,16 млн барелів на день проти 8,965 млн у березні.

Нагадаємо:

Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.

Через падіння цін нафти, у РФ різко зріс дефіцит бюджету, що змусило уряд країни переглянути фінансові показники.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.