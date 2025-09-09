Українська правда
Росія відправила до Сирії високопоставлену делегацію, аби обговорити енергетику

Володимир Тунік-Фриз — 9 вересня, 17:48
Фото: Getty Images

Росія відправила до Сирії велику делегацію на чолі з високопоставленим чиновником з питань енергетики у спробу налагодити відносини з урядом, який повалив колишнього президента Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у телевізійному коментарі, що Росія і Катар обговорюють питання гуманітарної допомоги Сирії та відновлення її енергетичного сектора. Він не уточнив, яку саме підтримку вони можуть надати.

Новак, який є головним представником правителя РФ Владіміра Путіна з питань енергетики, очолює велику російську делегацію з представниками різних міністерств, включаючи міністерство оборони.

"Я хотів би підкреслити унікальні переговорні можливості Росії, яка підтримує контакти з Ізраїлем і всіма етнічними групами в Сирії. Ми пропонуємо використовувати цей фактор для стабілізації ситуації в Сирії", – сказав Новак.

Сирійське державне інформаційне агентство процитувало міністра закордонних справ Асада аль-Шібані, який побічно натякнув на історію підтримки Росією Асада, якому вона надавала значну військову допомогу.

Російський чиновник зазначив, що його поїздка є гарною нагодою для обговорення "всього спектру" співпраці між Росією та Сирією, і що Москва надає великого значення майбутньому візиту президента Ахмеда аль-Шараа до Москви для участі в російсько-арабському саміті.

Нагадаємо:

Сирія експортувала 600 тисяч барелів важкої сирої нафти з порту Тартус у рамках угоди з трейдинговою компанією. Це перший відомий офіційний експорт сирійської нафти за останні 14 років.

Сирія повністю відновить під'єднання до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни в глобальну економіку після 14 років війни і санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками і частково реінвестиціям.

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня завершився захопленням Дамаска - столиці країни.

Згодом США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.

