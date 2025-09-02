Сирія експортувала першу партію сирої нафти за 14 років

Сирія експортувала 600 тисяч барелів важкої сирої нафти з порту Тартус у рамках угоди з трейдинговою компанією. Це перший відомий офіційний експорт сирійської нафти за останні 14 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У 2010 році Сирія експортувала 380 тисяч барелів нафти на добу (bpd) - за рік до того, як протести проти правління Башара Асада переросли в майже 14-річну війну, що зруйнувала економіку країни та її інфраструктуру, включно з нафтовидобутком.

Асада відсторонили від влади в грудні минулого року, а ісламістський уряд, який прийшов на зміну, пообіцяв відродити економіку Сирії.

Ріяд аль-Джубасі, заступник директора з питань нафти і газу міністерства енергетики Сирії, розповів Reuters, що важку нафту було продано компанії B Serve Energy.

Міністерство енергетики Сирії в письмовій заяві повідомило, що нафта була експортована на танкері Nissos Christiana.

Аль-Джубасі уточнив, що нафту видобули з кількох сирійських родовищ, але не вказав яких саме. Більшість сирійських нафтових родовищ розташовані на північному сході, на територіях під контролем курдських сил.

Вони почали постачати нафту уряду в Дамаску в лютому, проте відносини зіпсувалися через побоювання щодо прав меншин, зокрема курдів.

Під час війни родовища неодноразово переходили з рук у руки, а санкції США та ЄС ускладнювали як легальний експорт, так і імпорт енергоносіїв. Санкції діяли ще кілька місяців після усунення Асада, створюючи труднощі для нової влади у сфері енергетики.

Однак після того, як президент США Дональд Трамп у червні підписав указ про зняття американських санкцій із Сирії, американські компанії почали розробляти генеральний план з освоєння сирійських нафтових і газових ресурсів.

Нагадаємо:

Сирія повністю відновить під'єднання до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни в глобальну економіку після 14 років війни і санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками і частково реінвестиціям.

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня завершився захопленням Дамаска - столиці країни.

Згодом США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.