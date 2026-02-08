Саудити відновлюватимуть сирійську авіацію та мобільні мережі
Саудівські компанії уклали угоди про надання допомоги сирійській телекомунікаційній та авіаційній галузям, на тлі того, що країна прагне відновити основну інфраструктуру після багаторічної війни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ці угоди є першими великими інвестиціями саудівських підприємств у Сирію після падіння президента Башара аль-Асада в грудні 2024 року після років війни, а також одними з найзначніших інвестицій будь-якої країни на сьогоднішній день.
Саудівська Аравія заявила про готовність надати фінансування для відновлення Сирії. Міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх очолив делегацію уряду та ділових кіл, яка відвідала Сирію, щоб оголосити про угоди в суботу.
Saudi Telecom Co. отримала контракт на будівництво оптоволоконної мережі Silklink протяжністю 4500 кілометрів. Вартість контракту з Сирійським суверенним фондом оцінюється в 3 мільярди саудівських ріалів (800 мільйонів доларів).
Він також включає угоди про розвиток центрів обробки даних і міжнародних станцій виходу підводних кабелів.
Авіакомпанія Flynas Co. уклала угоду про створення спільного підприємства з Сирійським управлінням цивільної авіації для створення бюджетного авіаперевізника під назвою Flynas Syria, згідно з повідомленням.
Flynas володітиме 49% акцій, а Сирійське управління цивільної авіації – рештою 51%.
Сирійський регулятор авіаційної галузі також погодився експлуатувати та модернізувати аеропорт Алеппо. Згідно з заявою уряду від суботи, угода була укладена з саудівським інвестиційним консорціумом на чолі з BinDawood Holding Group і передбачатиме фінансування системи радіолокації, що охоплюватиме сирійський повітряний простір.
Ці угоди є продовженням угод, укладених іншими арабськими країнами. Катарська QNB Group отримала ліцензію від Mastercard на надання платіжних рішень в Сирії.
Як повідомила минулого місяця Financial Times, уряд Сирії веде переговори з кувейтською Zain, катарською Ooredoo та Vodafone Group Plc про створення нового оператора мобільного зв'язку.
Минулого тижня Chevron Corp. підписала меморандум про взаєморозуміння з державною Syrian Petroleum Co. та катарською UCC Holding Co. з метою оцінки можливостей розвідки морських родовищ.
