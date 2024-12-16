Родина Асада могла "викачати" із Сирії до $12 мільярдів

Клан Асадів за півстоліття влади у Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів коштом державних монополій, торгівлі наркотиками й частково реінвестиціями.

Про це пише The Wall Street Journal.

Родина Асадів створила широку мережу інвестицій та бізнес-інтересів за десятиліття, відколи батько Асада захопив владу у 1970 році, пише видання.

Серед міжнародних придбань, зроблених близькими родичами Башара Асада, є елітна нерухомість у Росії, бутик-готелі у Відні та приватний літак у Дубаї, як повідомляють колишні американські чиновники, юристи та дослідницькі організації, що вивчали статки цієї правлячої родини.

Правозахисники заявляють, що планують виявляти нові активи, сподіваючись повернути їх сирійському народу. Але точний розмір багатств родини Асадів і те, хто з членів родини контролює які активи, залишається невідомим.

У звіті Держдепартаменту США 2022 року зазначено, що визначити ці суми складно, але оцінки свідчать, що бізнеси й активи, пов'язані з Асадом, можуть коштувати від 1 до 12 мільярдів доларів.

У звіті йдеться, що гроші часто отримувалися через державні монополії та торгівлю наркотиками, зокрема амфетаміном каптагон, і частково реінвестувалися в юрисдикціях, недосяжних для міжнародного законодавства.

Багатство клану Асадів продовжувало зростати, тоді як звичайні сирійці страждали від наслідків громадянської війни, яка почалася у 2011 році. За підрахунками Світового банку, у 2022 році майже 70% населення країни жило за межею бідності.

Багато впливових представників сильно мілітаризованого режиму були орієнтовані на бізнес, зокрема дружина Башара Асада Асма, уродженка Великобританії й колишня банкірка JPMorgan.

У 2019 році паризький суд заморозив нерухомість на суму 90 мільйонів євро (приблизно $95 млн), яка належала Ріфаату Асаду, дядькові Башара Асада, що керував жорстоким придушенням опозиції в 1982 році. Трибунал постановив, що активи були отримані шляхом організованого відмивання викрадених державних коштів.

Правозахисник Вільям Бурдон, який подав справу до суду в Парижі, заявив, що гроші в податкових гаванях, таких як Дубай і Росія, буде значно важче повернути.

Молодший брат Башара Асада, Махер, командував Четвертою бронетанковою дивізією Сирії, яка, за даними Держдепартаменту США, займалася контрабандою каптагону до інших країн Близького Сходу.

Прибутки від цього наркотика протягом років допомагали режиму пом’якшувати вплив жорстких західних економічних санкцій, приносячи в середньому близько $2,4 мільярда щорічно у 2020–2022 роках.