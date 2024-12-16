Асад за кілька років до втечі вивіз у Росію мільйони доларів і євро готівкою - FT

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Про це пише Financial Times.

Про ці перекази стало відомо з інформації російського митного агрегатора Import Genius. Вони відбувалися в той час, коли Сирія сильно залежала від російської військової підтримки, а режим Башара Асада потерпав від західних санкцій.

Паралельно родина Асада через схеми купувала елітну нерухомість у Москві, використовуючи мережу підставних компаній та кредитних угод.

Гроші з Сирії переказували до російських банків, які згодом потрапили під санкції США – РФК-банк і ЦМРБанк.

Опитані експерти, серед яких помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу з 2019 по 2021 рік Девід Шенкер, припустили, що ці перекази були способом вивести награбовані гроші з країни, забезпечити розкішне життя для режиму та його оточення й обійти західні санкції.

Водночас ще одне джерело видання, знайоме з даними центрального банку Сирії, надало альтернативне пояснення: банк мусив здійснювати платежі готівкою через санкції – для закупівлі пшениці з Росії, оплати послуг друку грошей та "оборонних" витрат.