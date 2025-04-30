РФ готова обговорити з США їхню присутність на Запорізькій АЕС – глава "Росатому"

Росія готова обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС. До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

Про це заявив глава російського "Росатому" Олексій Ліхачов у відповідь на питання Інтерфаксу.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною", – відповів глава "Росатому".

До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання.

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Нагадаємо:

Експерти МАГАТЕ, які перебували на Запорізькій АЕС, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс. Крім того, команда МАГАТЕ майже щодня протягом останнього тижня чула вибухи й постріли на різній відстані від станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що з погляду ядерної безпеки, ситуація, безумовно, нестабільна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у пропозиції контролю США над ЗАЕС постає багато запитань, які складно вирішити. Він додав, що прийнятним є сценарій, коли США разом з Україною контролюватимуть ЗАЕС, але таких пропозицій не звучало.