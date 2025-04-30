РФ готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС - глава "Росатома"

Россия готова обсудить с США присутствие на Запорожской АЭС. До этого россияне категорически отказывались обсуждать этот вопрос.

Об этом заявил глава российского "Росатома" Алексей Лихачев в ответ на вопрос Интерфакса.

"В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной", - ответил глава "Росатома".

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Напомним:

Эксперты МАГАТЭ, которые находились на Запорожской АЭС, 23 апреля слышали громкие выстрелы вблизи главного административного здания, где расположен их офис. Кроме того, команда МАГАТЭ почти ежедневно в течение последней недели слышала взрывы и выстрелы на разном расстоянии от станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности, ситуация, безусловно, нестабильная.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в предложении контроля США над ЗАЭС возникает много вопросов, которые сложно решить. Он добавил, что приемлемым является сценарий, когда США вместе с Украиной будут контролировать ЗАЭС, но таких предложений не звучало.