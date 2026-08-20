ЗАЕС знову пережила блекаут, ризики для ядерної безпеки посилюються – Енергоатом

Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електроживлення та перейшла на дизель-генератори. Це вже 15-й блекаут станції від початку 2026 року і 27-й за час повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Після втрати зовнішнього живлення на станції автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, занепокоєння викликає стан дизель-генераторів. Їхнє часте ввімкнення прискорює зношення обладнання.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" наголошує, що стабільно експлуатувати станцію можна лише після її деокупації та повернення під контроль України і законного оператора.

Нагадаємо:

13 серпня "Енергоатом" повідомляв уже про 26 блекаутів на ЗАЕС, 14 із яких сталися протягом 2026 року. У компанії попередили про деградацію обладнання через регулярні переходи на резервне живлення.