"Greenpeace" проаналізував удари по ЗАЕС і викрив брехню РФ

Росія цілеспрямовано виводить з ладу лінії електропостачання Запорізької атомної електростанції: понад половина випадків повної втрати зовнішнього електропостачання станції із 2022 року сталася протягом останніх семи місяців.

Про це повідомляє "Greenpeace Україна".

Новий аналіз "Greenpeace Україна" не виявив доказів заявлених ударів з боку України.

"Росія навмисно здійснює диверсії та цілеспрямовано виводить з ладу лінії електропостачання ЗАЕС", – заявили у Greenpeace.

Нове розслідування "Greenpeace Україна", проведене спільно з лондонською компанією McKenzie Intelligence Services3

, викриває російську дезінформаційну кампанію, в межах якої стверджується, що українські артилерійські удари та атаки безпілотників завдали серйозних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує електропостачання ЗАЕС.

Аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності, проведений MIS, не виявив доказів, які б підтверджували російські заяви про український артилерійський удар 10 лютого 2026 року або атаку БПЛА 4 червня 2026 року на відкритий розподільчий пристрій "Феросплавна" 330 кВ поблизу Запорізької теплової електростанції.

Аналіз не виявив доказів заявленої Росією атаки понад 20 українських БПЛА 4 червня 2026 року. Пошкодження, яке Росія приписала нібито атаці безпілотника 4 червня, було наявне ще до цієї дати.

Пошкодження розподільчої установки підтверджено, однак супутникові дані не підтверджують російські твердження про те, що вони були спричинені українськими артилерійськими ударами або атаками безпілотників.

Лінія "Феросплавна" 330 кВ є однією з двох зовнішніх ліній електропередачі, що забезпечують електроенергією ЗАЕС.

Інша лінія — "Дніпровська" 750 кВ — не працює з 22 травня 2026 року, коли російські військові атаки завдали серйозних пошкоджень підстанції "Дніпровська", розташованій приблизно за 100 км на північ від атомної електростанції.

Росія посилює атаки на українську енергосистему, і їхні наслідки для ядерної безпеки стають дедалі серйознішими.

"Повторювані випадки втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС є наслідком російських військових атак на енергосистему України та диверсій на ЗАЕС і пов'язаних із нею відкритими розподільчими установками", — заявив Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна.

Зовнішнє електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки, оскільки воно необхідне для роботи ключових систем безпеки реакторів, зокрема насосів, які забезпечують охолодження ядерного палива в активних зонах реакторів і басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива.

На ЗАЕС розташовано шість реакторних енергоблоків і шість басейнів витримки відпрацьованого палива, у яких містяться сотні тонн високорадіоактивного ядерного палива. Відтоді як російські війська захопили станцію у 2022 році, ЗАЕС пережила 26 випадків повної втрати зовнішнього електропостачання (LOOP). Чотирнадцять із цих випадків сталися з лютого 2026 року.

Кожна повна втрата зовнішнього електропостачання змушує ЗАЕС покладатися на аварійні дизель-генератори для підтримання критично важливих функцій ядерної безпеки.

Нагадаємо:

Раніше в Енергоатомі наголосили, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки.

Раніше Енергоатом попереджав, що кожен блекаут на окупованій ЗАЕС погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення станції.