Енергоатом попередив про критичний стан безпеки на ЗАЕС

Енергоатом попередив про безпекові ризики на ЗАЕС

В Енергоатомі наголосили, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки.

Про це компанія повідомила у Facebook.

5 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке відсутнє з 20 серпня.

Це стало 27-м відключенням станції від енергомережі з початку повномасштабного вторгнення, об'єкт перейшов на роботу від дизель-генераторів.

Енергоатом зазначає, що аварійні дизельні генератори тривалий час (понад 2 тижні) використовуються росіянами як базові джерела енергії в непроєктних режимах.

Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спільною причиною (Common Cause Failure) – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС.

"Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики.

Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі "холодного зупину", знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами", – попереджають в енергокомпанії.

Нагадаємо:

Раніше Енергоатом попереджав, що кожен блекаут на окупованій ЗАЕС погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення станції.