"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Крім того, команда МАГАТЕ продовжує майже щодня протягом останнього тижня чути вибухи й постріли на різній відстані від станції.

"Те, що колись здавалося майже немислимим — свідчення бойових дій поблизу великого ядерного об’єкта — стало майже щоденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій в Європі атомній електростанції. З погляду ядерної безпеки це, безумовно, нестабільна ситуація", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Попри регулярні звуки бойових дій, експерти МАГАТЕ продовжують здійснювати перевірки на території станції для моніторингу та оцінки стану ядерної безпеки та захищеності.

Нагадаємо:

У ніч на 9 квітня було зафіксовано політ восьми безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року. Відтоді станція регулярно перебувала на межі катастрофи через дії росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у пропозиції контролю США над ЗАЕС постає багато запитань, які складно вирішити.