ЗАЕС не працюватиме без України – Зеленський

Президент заявив, що у пропозиції контролю США над ЗАЕС постає багато запитань, які складно вирішити.

Про це він сказав під час пресконференції.

"На політичному рівні вони розуміють, якщо США піде у формат менеджменту цієї станції, вони це зроблять тільки із нашими технічними працівниками. Одразу постає питання доступу до води, інфраструктура, безпеки", – наголосив президент.

Він додав, що прийнятним є сценарій, коли США разом з Україною контролюватимуть ЗАЕС, але таких пропозицій не звучало.

Україна не проти будь якої співпраці із США щодо інфраструктури і енергетики.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.