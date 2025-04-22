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ЗАЕС не працюватиме без України – Зеленський

Володимир Тунік-Фриз — 22 квітня, 20:10
ЗАЕС не працюватиме без України – Зеленський
ОП

Президент заявив, що у пропозиції контролю США над ЗАЕС постає багато запитань, які складно вирішити.

Про це він сказав під час пресконференції.

"На політичному рівні вони розуміють, якщо США піде у формат менеджменту цієї станції, вони це зроблять тільки із нашими технічними працівниками. Одразу постає питання доступу до води, інфраструктура, безпеки", – наголосив президент.

Він додав, що прийнятним є сценарій, коли США разом з Україною контролюватимуть ЗАЕС, але таких пропозицій не звучало.

Україна не проти будь якої співпраці із США щодо інфраструктури і енергетики.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.

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