Україна готова у середу підписати угоду про надра зі США – Bloomberg

Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це може статися вже у середу, 30 квітня.

Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Як повідомлялося, Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня.

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.