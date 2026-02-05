Новини 5 лютого: два місяці на відновлення Дарницької ТЕЦ, динамічні ціни на квитки УЗ

Про що говорили сьогодні?

Про "Оператора ГТС". Колишня заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко може очолити державну компанію "Оператор ГТС". Спочатку встатусі в.о., а згодом як повноцінний керівник.

Про доплати залізничникам. Працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис грн щомісяця.

Про бюджет ПФУ. Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1,26 трлн грн.

Про Дарницьку ТЕЦ. Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.

Про квитки УЗ. "Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення для квитків на поїзди преміум-сегменту – СВ (люкс) та І класу Інтерсіті.

Ексклюзиви ЕП.

Торговий центр над трамвайними коліями. Що буде з найабсурднішим будівництвом Києва

Кілька років тому кияни не змогли зупинити будівництво торгового центру на кінцевій зупинці швидкісного трамвая. Тепер об'єкт ризикує стати вічною недобудовою.

Маневри влади: скільки обіцяли і скільки реалізували нових проєктів в енергетиці

Скільки Україна завезла енергообладнання за останні чотири роки і який вклад зробили бізнес, місцева та центральна влади в побудову нової маневреної генерації?