Заяву на виплату допомоги для ВПО тепер можна подати дистанційно – ПФУ

Пенсійний фонд створив на вебпорталі електронних послуг новий електронний сервіс, який дозволяє громадянам подати заяву на призначення допомоги на проживання ВПО дистанційно.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пенсійного фонду України

Таким чином ПФУ виконав постанову Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року, говориться у повідомленні.

Ідеться про постанову щодо внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Також постановою збільшено максимальну кількість періодів виплати допомоги на проживання ВПО із чотирьох шестимісячних періодів до пʼяти.

Виплата допомоги на дітей сімей ВПО надається незалежно від доходу за умови відповідності сімʼї критеріям щодо майнового стану сімʼї, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

Також оновлено правила призначення виплат для пенсіонерів та сімей, до складу яких включені лише непрацездатні особи.

Нагадаємо:

З 1 квітня держава почала виплачувати по 1500 гривень одноразової підтримки для пенсіонерів, малозабезпечених родин та інших вразливих категорій населення.

Раніше повідомлялося, що уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено.

Уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.