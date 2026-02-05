Після звільнення з "Нафтогазу" Бойко може очолити "Оператора ГТС" – джерела

Колишня заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко може очолити державну компанію "Оператор ГТС". Спочатку в статусі в.о., а згодом як повноцінний керівник.

Про це "Економічній правді" повідомили співрозмовники в уряді та в одній з державних компаній.

За даними ЕП, після призначення на посаду міністра енергетики Дениса Шмигаля, змінилося і бачення Міненерго щодо майбутнього очільника "Оператора газотранспортної системи України".

Якщо колишній голова відомства Герман Галущенко просував в це крісло свою радницю та екс-голову Національної комісії з регулювання енергетики Оксану Кривенко, то Шмигаль бачить на посаді Наталію Бойко.

У середу вона залишила посаду заступниці голови наглядової ради "Нафтогазу", після цього, за даними співрозмовників ЕП, її планують призначити заступницею чинного в.о. гендиректора ОГТСУ Владислава Медведєва.

Згодом має відбутись призначення Бойко виконуючою обов'язків генерального директора "Оператора ГТС".

Водночас, за інформацією співрозмовників ЕП, конкурс на посаду керівника Оператора, який раніше зупинили через скандал, так і не було завершено. Найближчим часом планується запуск нового відбору.

За даними співрозмовників ЕП, наглядова рада Оператора вже дала завдання HR-агентству розпочати пошук кандидатів на повноцінного керівника, однак до завершення цього процесу компанією фактично керуватиме Бойко.

ЕП звернулася до Бойко з проханням прокоментувати звільнення з "Нафтогазу" та можливе призначення в ОГТСУ. Телефоном вона не відповіла, однак надіслала письмовий коментар.

"Свій шлях у "Нафтогазі", я дійсно завершила. Це був дуже цікавий і важливий професійний етап, ми пережили з компанією багато складних викликів, вважаю, що свої задачі на попередній позиції я виконала. Залишаю в "Нафтогазі" перезавантажену команду, сильну і хорошу – я спокійна за компанію, незважаючи на складну зиму", – заявила Бойко.

"Загалом я десь 15 років у енергетиці, з них 5 була разом з НАК і я дуже дякую кожному, з ким мала можливість працювати, а Уряду – вдячна за довіру. Зараз я перебуваю в транзитному періоді і поки утримаюся від коментарів щодо деталей", – підсумувала вона.

Нагадаємо:

Раніше ЕП детально описувала, Міністерство енергетики спочатку на чолі з Германом Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук місяцями штучно затягувало конкурс та нового голову "Оператора ГТС".

Це робилось для того, щоб забезпечити призначення на посаду повністю лояльної до себе людини – Оксани Кривенко.