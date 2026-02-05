Залізничники, які ліквідовують наслідки атак РФ, отримуватимуть доплати
Працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис грн щомісяця.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час зустрічі з залізничниками, посилаючись на підтриману урядом цю ініціативу Мінрозвитку.
"Паралельно посилюємо захист залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів", - зазначив Кулеба.
Він нагадав, що 27 січня Росія вдарила "шахедом" по пасажирському поїзду Барвінкове-Львів-Чоп, який їхав Харківщиною.
"У критичній ситуації залізничники діяли чітко й відповідально: вчасно зупинили потяг, відвели вагони у безпечне місце та організували евакуацію пасажирів без паніки і втрат", - розповів міністр.
Нагадаємо:
Російські військові 5 лютого обстріляли Шосткинський район Сумської області, під обстріл попали вагони та будівлі залізниці.