Залізничники, які ліквідовують наслідки атак РФ, отримуватимуть доплати

Працівники "Укрзалізниці", які ліквідовують наслідки російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис грн щомісяця.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час зустрічі з залізничниками, посилаючись на підтриману урядом цю ініціативу Мінрозвитку.

"Паралельно посилюємо захист залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що 27 січня Росія вдарила "шахедом" по пасажирському поїзду Барвінкове-Львів-Чоп, який їхав Харківщиною.

"У критичній ситуації залізничники діяли чітко й відповідально: вчасно зупинили потяг, відвели вагони у безпечне місце та організували евакуацію пасажирів без паніки і втрат", - розповів міністр.

Нагадаємо:

Російські військові 5 лютого обстріляли Шосткинський район Сумської області, під обстріл попали вагони та будівлі залізниці.