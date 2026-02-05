"Збалансований, бездефіцитний": Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду-2026

Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1,26 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік — збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат", — зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

пенсійних виплат — 1,00 трлн грн;

виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності — 63,8 млрд грн;

виплат житлових субсидій та пільг на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством — 197,6 млрд грн.

Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 653 грн.

Парламентський комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів пропонує автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.