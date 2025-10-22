Новини 22 жовтня: нова масована атака на енергетику, пільги для електромобілів
Про що говорили сьогодні?
Про атаку РФ на енергетику: Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення світла.
В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, 22 жовтня з 16:00 були запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).
В Україні найтяжча ситуація з енергопостачанням у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.
23 жовтня у більшості областей України з 07:00 до 23:00 будуть діяти графіки відключень електроенергії.
Про пільги для електрокарів: Верховна Рада підтримала продовження пільгового оподаткування електромобілів ще на один рік — до 2027 року.
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що пільга по електрокарах не буде продовжена на наступний рік.
Про бюджет-2026: Верховна рада України підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.
Про видатки на оборону: Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Мова йде про додаткові 325 млрд грн.
