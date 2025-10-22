У більшості регіонів країни екстрені відключення

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням компанії, після атаки росіян на енергетику, інфраструктуру відновлюють там, де це можливо враховуючи безпекову ситуацію.

Відключення скасують тоді, коли енергосистема стабілізується.

Нагадаємо:

Через масований обстріл всієї території України є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області – він зазнав значних пошкоджень.

У Києві внаслідок атаки РФ у ніч на 22 жовтня уламки впали у дворі житлового будинку.

Також відомо, що внаслідок падіння уламків у Деснянському районі столиці сталася пожежа в житловій десятиповерхівці.

Крім того, за попередньою інформацією, уламки влучили в багатоповерхівку в Печерському районі.