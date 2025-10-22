Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев

Пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, наразі "лоббісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн. Стільки ж скільки ми збираємо додатково з банків".

Але "потрібно зважати на два "пікантні нюанси", що позбавляють лобістів їх надій", – написав він у Telegram.

"Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двум законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться", – зауважив він.

"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде", – запевнив голова комітату.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала продовження пільгового оподаткування електромобілів ще на один рік — до 2027 року. Відповідна правка №1061 була ухвалена під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Раніше імпорт легкових електромобілів звільнили від сплати мита та ПДВ до кінця 2025 року. Народні депутати запропонували продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів.

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.