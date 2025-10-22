В Міненерго розповіли, в яких областях найскладніша ситуація зі світлом після обстрілів

В Україні наразі найтяжча ситуація з енергопостачанням у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Про це у телеефірі заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає Укрінформ.

"На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тис. споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів", - сказав Некрасов.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої атаки цілями росіян стали об'єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Внаслідок пошкоджень значна частина жителів України залишилися без світла.

Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.