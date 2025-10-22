Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє ДТЕК, місцеві обленерго та ОВА.

Зокрема, були атаковані енергетичні обʼєкти у Києві.

Також постраждала інфраструктура Полтавщини. Вночі унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих.

У Одеській області росіяни атакували Ізмаїл та пошкодили енергетичну та портову інфраструктуру.

"Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності", – зазначав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер о 08:12 ранку 22 жовтня.

За повідомленням ДТЕК, росіяни атакували обʼєкт компанії на Одещині.

Про влучання у енергетичну інфраструктуру також повідомили у Черкаській області. У ОВА без уточнень деталей зазначили, що для "критичної інфраструктури є наслідки".

У Сумській області повідомили про як мінімум одне влучання у обʼєкт цивільної інфраструктури.

На Чернігівщині агресор вдарив по енергообʼєктах у трьох громадах – у Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

"Цілу добу наші енергетики працювали, щоб повернути в домівки світло", – зазначили в ОВА.

На Кіровоградщині повідомили про атаку ракетами та дронами в результаті яких 27 населених пункти опинились без світла.

У Камʼянському на Дніпропетровщині ворог влучив у інфраструктурний обʼєкт. Влучання у інфраструктуру також були у двох громадах області.

У місті Лозова на Харківщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Через масований обстріл всієї території України є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області – він зазнав значних пошкоджень.

У Києві внаслідок атаки РФ у ніч на 22 жовтня уламки впали у дворі житлового будинку.