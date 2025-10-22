Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Мова йде про додаткові 325 млрд грн на оборону.

З цих коштів 156,1 млрд грн заплановане на грошове забезпечення військовослужбовців, 99,1 млрд грн – на закупівлю озброєння та військової техніки, 55,3 млрд грн – на інші видатки сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.